Як на Франківщині працівники виконкому сніг прибирають. ФОТО

Якщо бракує прибиральників — працюють чиновники.

На підмогу франківським комунальникам з працівників міськвиконкому сформували “спецбригаду” для прибирання снігу, пише Фіртка.

Налічує вона 40 осіб. Причому за свою роботу люди отримуватимуть надбавку.

Сьогодні працівники виконавчого комітету вийшли прибирати Івано-Франківськ після сильних снігопадів.

“Треба разом прибирати наше місто, коли сніжило два дні й комунальники не можуть впоратися з такою кількістю снігу. Тому закликаю франківців взяти в руки лопату та прибрати сніг біля свого дому”, – прокоментував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.