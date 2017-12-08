Як голосували прикарпатські депутати за держбюджет-2018

Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік. Вісім з дев’яти народних депутатів від Прикарпаття підтримали проект державного бюджету на 2018 рік.

За відповідне рішення проголосували 273 народних депутата на пленарному засіданні в четвер пізно ввечері, пише КУРС.

Як за проект держбюджету голосували народні депутати від Прикарпаття:

БПП “Солідарність” Михайло Довбенко – за Юрій Соловей – за Народний фронт: Анатолій Дирів – за Володимир Шкварилюк – за Юрій Тимошенко – за Юрій Бабій – за Позафракційні: Олександр Шевченко – за Віктор Шевченко – за Юрій Дерев’янко – відсутній

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%), у тому числі за загальним фондом – на 28,172 млрд гривень та за спеціальним фондом – на 8,4 млрд гривень, передає “Економічна правда“.

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом – на 28,17 млрд гривень та за спеціальним фондом – на 12,33 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Дохідна частина бюджету становитиме 913,613 млрд гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (770,967 млрд гривень).

З них доходи загального фонду бюджету становитимуть 839,837 млрд гривень, а доходи спеціального фонду — 73,776 млрд гривень. Доходи зведеного бюджету зростуть на 19% до 1,12 трлн гривень.

Видаткова частина держбюджету становитиме 988,634 млрд гривень, що на 17,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (841,102 млрд гривень).

З них видатки загального фонду бюджету становитимуть 906,650 млрд гривень, а видатки спеціального фонду – 81,984 млрд гривень.

З урахуванням надання кредитів з бюджету, його дефіцит у 2018 році становитиме 81,849 млрд гривень, що дорівнюватиме 2,46% ВВП.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується на рівні 130,2 млрд гривень, що на 16,932 млрд гривень більше плану на 2017 рік. Обслуговування внутрішнього державного боргу становитиме у 2018 році 79,34 млрд гривень.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50,86 млрд гривень.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році, оцінюються на рівні 305,926 млрд гривень, з яких 193,364 млрд гривень – виплати за внутрішнім боргом та 112,562 млрд гривень становлять виплати за зовнішнім боргом.

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, становитиме 1,999 трлн гривень, що дорівнює 61,5% від ВВП.

Уряд запланував підвищення мінімальної зарплати з 1 січня на 16,3% до 3723 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде встановлений у розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018 року, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні.

У проекті держбюджету закладено прогноз зростання ВВП у 2018 році на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Номінальний ВВП у 2018 році прогнозується на рівні 3,332 трлн гривень.

На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 141,37 млрд гривень.

З них 71 мільярдів – на субсидії, 59,872 мільярда на пільги малозабезпеченим сім’ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.

Видатки на оборону уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 165,3 млрд гривень.

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 15,1% – до 556,1 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 253,1 млрд, на 22,3%.

На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень. На охорону здоров’я – 112,5 млрд гривень.

46,7 млрд гривень буде виділено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень – бюджет Державного дорожнього фонду).