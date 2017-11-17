“Я буду “кришувати” тебе”. 13 студенток звинуватили 70-річного професора у сексуальних домаганнях

Завідувача кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету зловили на сексуальних домаганнях до студенток.

Про факти домагань з боку професора Володимира Годовського розповіли 13 студенток та випускниць кафедри, йдеться у сюжеті Слідства.Інфо, пише Українська правда.

Годовський є завідувачем кафедри хореографії РДГУ із 1999 року.

За послуги інтимного характеру він обіцяв студенткам платити за гуртожиток, влаштувати на роботу, вирішити проблеми із навчанням.

Одна з випускниць РДГУ поділилася, що завідувач кафедри обіцяв поселити її в гуртожиток, а під час особистої розмови торкався її, цілував у груди та облизав вухо.

70-річний викладач пропонував студентці в обмін на регулярні зустрічі “кришувати” її та влаштувати на державну форму навчання.

За свідченнями іншої випускниці кафедри хореографії, траплялися випадки, коли викладач відверто пропонував секс.

Окрім студенток, Годовський пропонував статеві стосунки й колишній викладачці РДГУ Аллі Геккель, яка пропрацювала у закладі 13 років.

Гекель відмовлялася підписувати відомості із заздалегідь виставленими оцінками студентам, яких не бачила на заняттях, тож якось завідувач кафедри сказав колезі, що вона “не вписується в систему кафедри”, а отже має стати його коханкою або звільнитися.

Колишня викладачка РДГУ розповіла, що скаржилася на Годовського ректорові університету Руслану Постоловському, проте той заперечує слова колеги.

За свідченнями дівчат, які заявили про сексуальні домагання з боку Годовського, до правоохоронних органів вони не зверталися через сором, страх втратити роботу чи бути відрахованою з університету.

На відео зафільмовано також розмову професора з однією з дівчат.

“Як ви будете моєю студенткою, мені не потрібен буде ні ректор, на проректор, ні декан, ніхто. Тому що я матиму моральне і аморальне право вас опікати… Я ж за тебе платити гуртожиток буду, якщо будеш мене крепко цілувати. Я буду кришувать тебе, мені подобається такий склад жінок, дівчат. Ти класна, тільки трошки зажата. Я буду тебе розкрєпощать”, – говорить під час зйомки прихованою камерою Годовський.

Експертка із захисту прав жінок Тетяна Мельник назвала згадані випадки поведінки професора сексуальними домаганнями.

Сам Володимир Годовський усі випадки домагань заперечував, розповідаючи, що йому уже 70 років, тож він сексуально неспроможний на таке.

“Це специфіка роботи. Якщо до лікаря приходять, і він дивиться – це що сексуальні домагання?” – додавав завідувач кафедри хореографії.