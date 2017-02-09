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Вражаючі світлини неба над Коломиєю: “Це НЛО чи слід від літака?”

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У соцмережі з’явилися вражаючі світлини неба над Коломиєю.

Опубліковані фото активно обговорюють коломияни. Одні схиляються до думки, що це маневри літака, інші – слід НЛО.

Don Yapon

Про причину білих кіл на коломийському небі прокоментували “Соколи Прикарпаття”.

До уваги жителів Прикарпаття!
Сьогодні багато хто бачив на небі білі круги. Це інверсійний слід від винищувачів МіГ-29. Виникає на певній висоті і не несе загрози”, – йдеться у повідомленні.

“Інверсі́йний (конденсаці́йний) слід — слід, який залишає по собі літальний апарат на великій висоті. Інверсійний слід є туманом, сконденсованим, в основному, з атмосферної вологи, а також (меншою мірою) з вологи вихлопних газів літального апарата.”

Фото Віталія Вандича

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