Вражаючі світлини неба над Коломиєю: “Це НЛО чи слід від літака?”

У соцмережі з’явилися вражаючі світлини неба над Коломиєю.

Опубліковані фото активно обговорюють коломияни. Одні схиляються до думки, що це маневри літака, інші – слід НЛО.

Про причину білих кіл на коломийському небі прокоментували “Соколи Прикарпаття”.

“До уваги жителів Прикарпаття!

Сьогодні багато хто бачив на небі білі круги. Це інверсійний слід від винищувачів МіГ-29. Виникає на певній висоті і не несе загрози”, – йдеться у повідомленні.

“Інверсі́йний (конденсаці́йний) слід — слід, який залишає по собі літальний апарат на великій висоті. Інверсійний слід є туманом, сконденсованим, в основному, з атмосферної вологи, а також (меншою мірою) з вологи вихлопних газів літального апарата.”