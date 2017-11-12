Вперше на Західній Україні провели унікальну операцію – замінили мітральний клапан, не розрізаючи грудину

Кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні 2 листопада вперше в Західній Україні провели унікальну операцію – замінили 55-річній жінці з села Зелена, що на Надвірнянщині, Марії Борисюк мітральний клапан, не розрізаючи грудину.

До серця вони дісталися через невеликий розріз (8 см) між ребрами. У майбутньому таких міні-інвазивних операцій буде більше, а розрізи будуть ще менші – 4-3 см, пише Zaxid.net.

У жінки діагностували ревматизм серця. Значній частині людей з таким захворюванням рано чи пізно, як розповів керівник клініки хірургії серця Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, професор Любомир Кулик, треба міняти мітральний клапан. І Марія Борисюк потрапила в цей список.

“Я постійно відчувала втому, була в’ялою, мені важко було дихати, у легенях накопичувалася вода. Двічі лежала в районній лікарні (останній раз підхопила запалення легень), але лікування не допомагало. Тож почали розпитувати людей, у кого шукати допомоги. І нам порадили їхати до Львова”, – розповіла пані Марія.

Після ретельних обстежень кардіохірурги дійшли висновку: пацієнтці потрібна операція із заміни мітрального клапана. І що швидше цю операцію провести, то кращим буде стан пацієнтки.

Операції із заміни мітрального клапана, як і пластику клапана (остання операція набагато складніша) в кардіохірургічному відділенні обласної лікарні проводять давно. І таких операцій роблять до 100 щороку. Але досі проводили їх класичним способом: аби добратися до серця, пацієнту розрізали грудину сантиметрів на 20. Це доволі великий розріз, і кардіохірургу було зручно і комфортно працювати.

Та для пацієнта це була доволі травматична операція. Кардіохірурги робили медичний перелом грудини, який заживав приблизно 1,5 місяця. Після операції пацієнту було важко дихати, боляче відкашлювати. На місці розтину інколи утворювалися потовщені рубці, що морально травмувало хворих, особливо жінок, адже з такими шрамами засмагати в купальнику не будеш. Білизна могла травмувати рубець, і це створювало дискомфорт. Інколи грудина погано зросталася, виникало її запалення, що було дуже небезпечно для пацієнта.

“Зараз тренд всієї світової хірургії загалом і кардіохірургії зокрема – міні-інвазивні операції, тобто малотравматичні. Пацієнти прагнуть навіть після складних операцій на серці через кілька днів повертатися до нормального життя, займатися спортом, ходити в гори, кататися на лижах. Вони хочуть отримати результат лікування відразу. І у клініку, де не можуть надати саме таких медичних послуг, вони не підуть”, – каже професор Любомир Кулик.

У Львові, як і в Західній Україні, досі міні-інвазивних операцій на серці при заміні мітрального клапана не проводили. У світі їх роблять давно. На першій такій операції у Німеччині, яку проводив провідний кардіохірург професор Фрідріх-Вільгельм Мор (він започаткував ці операції) кардіохірург Любомир Кулик побував ще у 1999 році. Згодом львівські кардіохірурги проходили стажування у Польщі (Варшава, Краків), Німеччині (Ессен, Лейпциг).

І 2 листопада операційна бригада, до якої увійшли кардіохірурги Любомир Кулик, Дмитро Бешлей, Ігор Процик, Станіслав Ліщенко, перфузіолог Тарас Фіалка і анестезіолог Мар’яна Лисько вирішила провести першу мініінвазивну операцію з заміни мітрального клапана у Львові. Їхньою пацієнткою стала Марія Борисюк.

Міні-інвазивні операції є значно складніші для кардіохірургів, ніж класичні (коли розрізають грудину). На таких операціях треба працювати за іншими принципами, з іншим інструментарієм. Менший доступ до серця, тож треба працювати делікатно, педантично, від кардіохірургів вимагається більше зусиль, знань і вміння.

“Але є низка переваг для пацієнта: передусім це менша травматичність, менша крововтрата, пацієнт менше терпить болю. Після міні-інвазивної операції йому легше дихати, краще відкашлювати, кращий косметичний ефект. Він швидше повертається до нормального життя, і заради цього варто якомога швидше впроваджувати міні-інвазивні операції і у нас, бо за ними – майбутнє кардіохірургії”, – каже Любомир Кулик.

До серця пані Марії кардіохірурги добралися через розріз (8 см) між ребрами. Їх не чіпали, лише трохи розсунули. Через отвір, що утворився, спеціальними інструментами (їх подарували колеги зі США) видалили зношений мітральний клапан і поставили новий механічний, який прослужить пацієнтці не один десяток років.

Кардіохірурги кажуть, що розріз 8 см вони зробили лише на першій операції. У майбутньому планують добиратися до серця зі значно меншими розрізами, всього 4-3 см. Так роблять у світі, і в Україні зокрема ( у Києві). Тепер цей світовий тренд у кардіохірургії прийшов і до Львова.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську вперше на Західній Україні провели унікальну операцію на підшлунковій залозі.