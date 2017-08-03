Володимир Кличко пішов з боксу

Хоч Володимир Кличко завершив кар’єру, не повернувши собі жодного з чемпіонських поясів, для України і для світу він став справжньою легендою, яка блискуче закарбувалась в історії боксу.

3 серпня український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри. Тож бій-реванш проти Ентоні Джошуа, який був запланований на листопад 2017 року, вже не відбудеться, повідомляє канал 24.

Кличко у відеозверненні зазначив, що це рішення завершити боксерську кар’єру далось йому непросто.



Журналісти сайту “24” зібрали найяскравіші перемоги легендарного українця.

Тернистий шлях

Перший бій Володимир провів у 20 років 16 листопада 1996 року. Під час Олімпіади в американській Атланті у третьому раунді фіналу Кличко нокаутував Пеае Вольфграмма з екзотичної країни Тонга.

Наш українець тоді став першим в історії боксу білошкірим олімпійським чемпіоном у суперважкій вазі. Ця перемога для Володимира стала доленосною перепусткою на профі-ринг.

Після Атланти він разом з братом Віталієм підписують професійні контракти з “Universum Box-Promotion” і починають тренуватися у Німеччині у Фріца Здунека.

Дебют Володимира на професійному ринзі відбувся 16 листопада того ж 1996 року – всього лиш 95 секунд витратив наш майбутній чемпіон, аби відправити в нокаут мексиканця Фабіана Мезу.

Восени 2000 року Володимир Кличко здобув свій перший чемпіонський титул – пояс WBO у бою проти американця Кріса Берда, який перед тим відібрав пояс у його брата Віталія.

У 2006 році вдруге здобув титули чемпіона світу за версіями IBF і IBO, причому знову Володимиру довелось їх відібрати у Берда.

У лютому 2008-го він переміг росіянина Султана Ібрагімова, відібравши у нього втраченй пояс чемпіона за версією WBO. У жовтні того ж року Володимир нокаутував нігерійця Семюеля Пітера технічним нокаутом – до українця повернувся пояс за версією WBC.

Як Клички увійшли в історію

Одним з ключових боїв для нього став поєдинок з британцем Девідом Хеєм. Боксери боролись за пояс WBA – останній чемпіонський пояс для колекції братів Кличків.

Бій відбувся 2 липня у німецькому Гамбурзі. Поєдинок між супертяжами тривав усі 12 раундів. Тоді під час бою Володимир викинув 509 ударів, з яких 134 влучили у ціль. Натомість Девід Хей з 290 ударів точно влучив лише 72 рази. Поєдинок завершився розгромною перемогою Володимира Кличка. Українець переміг за одностайним рішенням суддів.

Так у 2011 році Володимир став чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, IBO та WBA, зібравши разом з братом усі чемпіонські пояси.

Не можна не згадати про бій українця з росіянином Олександром Повєткіним у 2013 році. Ажіотаж був шалений, адже на кону були 4 чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO, IBO.

Володимир усі 12 раундів методично бомбардував обличчя та корпус росіянина. Врешті він переміг Повєткіна за очками 119-104.

Трохи статистики

Володимир Кличко на професійному ринзі провів 69 поєдинків, з яких він програв лише 5.

Так Кличко став четвертим у світовому рейтингу за кількістю перемог. Перед ним боксер Джордж Форман, який виграв 76 поєдинків, другий – Ларрі Холмс з 69 вікторіями, третій – Джо Луїс, на рахунку якого 66 перемог.

Програв він американцю Росу П’юріті (1998), Коррі Сандерсу з ПАР (2003), американцю Леймону Брюстеру (2004), а також британцям Тайсону Ф’юрі (2015) та Ентоні Джошуа (2017). Нагадаємо, поєдинок 23 квітня 2017 року з Джошуа став останнім у кар’єрі українця.

З 69 боїв 53 перемоги Володимир здобув нокаутом. Також українець є другим у світі за кількістю вдалих захистів титулу – свої пояси він захистив 21 раз. Випередив його лише Джо Луїс – 25 захистів.

Кличко є ще й третім за кількістю вдалих захистів поспіль – 18 разів. Трійку лідерів очолив Джо Луїс (25), друге місце – у Ларрі Холмса (20).

Окрім того, наш боксер є другим за тривалістю володіння чемпіонським поясом та другим за кількістю перемог, коли на кону був титул чемпіона світу. Він здобув 25 перемог. Випередив його знову ж таки Джо Луїс – 26 перемог, третій – легендарний Мохамед Алі з 22 перемогами.

Так українець невідворотно став живою легендою та разом з братом надихає своєю блискучою кар’єрою юних боксерів.