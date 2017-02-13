Водій автомобіля, який на Снятинщині насмерть збив пенсіонера, у момент ДТП був тверезим

Як наразі встановлено, 82-річний житель Снятинщини отримав несумісні з життям тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля на проїжджій частині дороги, інформує “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

ДТП зі смертельним наслідком трапилася напередодні близько 19 год на автодорозі “Стрий – Чернівці” у райцентрі.

За попередньою інформацією, пішохід раптово вийшов на дорогу, а водій автомобіля “Мерседес Бенц”, 22-річний житель цього ж району, не встиг зманеврувати та уникнути наїзду на людину. Пенсіонер помер на місці події.

Наразі слідство з’ясовує, з чиєї вини трапилася аварія та усі її обставини. Встановлено, що водій автомобіля у момент ДТП був тверезим.