Внаслідок ДТП на Коломийщині травмувалося двоє молодих людей

У неділю, 16 квітня, приблизно о 23:00 год. 27-річний водій, керуючи автомобілем “Toyota Land Cruiser”, у Шепарівцях Коломийського р-ну не врахував дорожню обстановку, проявив неуважність, допустив наїзд на бордюр напрямного острівця з подальшим виїздом на нього та на кільце, з якого з’їхав та зупинив автомобіль за кільцем на проїзній частині дороги.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише Фіртка.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій отримав тілесні ушкодження: ЗЧМТ, забійна рана нижньої губи та 16-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження: забій грудної клітки, забій нижнього відділу хребта, садна у ділянках обох колінних суглобів. Від госпіталізації відмовились.