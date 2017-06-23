Влада Коломиї передумала: приміщення колишньої поліклініки продадуть на аукціоні

Вже майже півроку, як коломийська медична громада переїхала до нової поліклініки. Відповідно приміщення, які медики займали до цього, звільняються. Будівлі старі, однак розташовані в самісінькому середмісті.

Раніше “Дзеркало Коломиї” писало про те, які плани у міської влади щодо цих будівель.

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Як повідомляв тоді міський голова Ігор Слюзар, у приміщенні колишньої поліклініки, що на вул. Шухевича, після проведеного ремонту хочуть облаштувати центральну бібліотеку міста.

У планах було об’єднати усі коломийські бібліотеки в одну велику і сучасну. У міської влади ця ідея є вже давно, однак місто ніяк не могло знайти приміщення для її реалізації.

А приміщення бібліотек влада планувала продати на аукціонах. Всі, окрім будівлі бібліотеки для дорослих, що на бульварі Лесі Українки. Тут мав би бути виставковий зал для коломийських художників.

Проте міська влада передумала.

Як повідомив вчора на сесії Коломийської міської ради Ігор Слюзар, переобладнати приміщення під бібліотеку дуже дорого, тому будівлю законсервують і планують продати з аукціону. Кошти з продажу поступлять до міського бюджету.

Яка буде стартова ціна приміщення на аукціоні – наразі невідомо.

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