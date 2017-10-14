Військовий госпіталь у Коломиї запрошує на обстеження до відомого офтальмолога

Завідувач кафедри офтальмології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ярослав Пенішкевич проведе консультування та відбір хворих в “Івано-Франківському обласному госпіталі ветеранів війни”.

21 жовтня з 10.00 Інститут медичних інновацій – Медичний центр “ОКО” за участю професора Ярослава Пенішкевича буде проводитися консультування та відбір хворих на діабетичну ретонопатію та хірургію сітківки ока, глаукоми та катаракти, пише КУРС.

Прийом відбудеться у приміщенні КЗ “Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни” (залізнична лікарня) за адресою: м.Коломия, вул. Шкрумеляка, 26

Послуги надаються безоплатно.

Попередній запис за телефоном: 0673422190