Вітчим зниклого школяра з Франківщини назвав чутками інформацію про те, що хлопець знайшовся

Наразі з хлопцем немає жодного зв’язку, а інформація про його можливе перебування на Житомирщині поки що не підтверджується. Прийомний батько хлопця Василь Чміль каже, що брат у нього там дійсно є, але він зараз перебуває у Києві, повідомляють “Вікна”.

Чоловік акцентує:

“Чутки пішли, що він знайшовся, але це, на жаль, не так. Якби він був у брата, то я б про це першим дізнався. Але він навіть не знає, де він там на Житомирщині живе. Тому ми продовжуємо пошуки”.

Вітчим підтвердив, що хлопець, імовірно, планував піти з дому. Припускає, що причиною цьому могли стати інтернет-знайомі, бо хлопець багато часу проводив за комп’ютером.

Нагадаємо, 17-річний хлопець із села Довгий Войнилів зник 2 листопада. З дому він поїхав на велосипеді, після чого з ним було втрачено будь-який зв’язок. Поліція вже кілька днів розшукує його на Прикарпатті та Львівщині де його бачили востаннє.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про зниклого телефонуйте: (096) 327 70 24 або 102.