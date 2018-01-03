Високогір’я Карпат засипало снігом. ФОТО

Не зважаючи, що на більшості території Прикарпаття панує тепла погода, у високогір’я вже повернулась справжня зима.

Мешканець Долини Іван Дирів виклав на своїй сторінці у соцмережі світлини засніженого Вишківського перевалу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Бліц інфо.

Як відомо, перевал розташований між селами Мислівкою і Вишковом, в межах Долинського району Івано-Франківської області. Перевалом проходить автошлях Долина — Хуст (Р 21).

Нагадаємо, рятувальники попереджають про сходження лавин у горах.