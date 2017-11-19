“Винуватицю не покарали”, – богатир з Прикарпаття Василь Вірастюк розповів про сімейну трагедію

“Винуватицю не покарали”, – богатир з Прикарпаття Василь Вірастюк розповів про сімейну...

Відомий спортсмен Василь Вірастюк з Прикарпаття розповів про те, як змінилося життя його родини після ДТП, у яку він потрапив разом з вагітною дружиною.

Про сімейну трагедію Вірастюк розповів в ефірі Oboz TV, пише Фіртка.

“Слава Богу, ми залишилися живими, щоправда, не неушкодженими. Ми були змушені перервати вагітність і дружина отримала другу групу інвалідності”, – поділився богатир.

За словами Василя Вірастюка, винуватицю ДТП так і не покарали.

“Слідчий спочатку мене заспокоїв… Але коли ми прийшли на суд – все було вирішено. Та жінка (винуватиця ДТП) виявилася співробітником суду, у якому розглядали відповідну справу”, – зазначив Вірастюк.

“Про будь-яку компенсацію – матеріальну чи моральну – навіть не йшлося”, – розповів спортсмен, додавши, що його дружина відтоді змушена проходити лікування щопівроку.

