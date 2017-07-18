Відтягнув тіло на город і прикрив травою, – поліція затримала винного у вибуху гранати на Прикарпатті

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16 липня, в обідню пору доби в чергову частину Тисменицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови села Верхній Угринів Тисменицького району про те, що в населеному пункті в одному із житлових будинків пролунав вибух.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин.

В ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що напередодні до 46-річного місцевого жителя прийшов на гостину 47-річний односельчанин.

Під час розпивання спиртних напоїв господар будинку дістав предмет, схожий на вибуховий пристрій-ручну гранату Ф-1, та почав демонструвати потерпілому. Під час цього відбувся вибух, в результаті чого гість отримав осколкові поранення, від яких помер на місці події, інформує сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

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