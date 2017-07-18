Відтягнув тіло на город і прикрив травою, – поліція затримала винного у вибуху гранати на Прикарпатті

16 липня, в обідню пору доби в чергову частину Тисменицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови села Верхній Угринів Тисменицького району про те, що в населеному пункті в одному із житлових будинків пролунав вибух.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин.
В ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що напередодні до 46-річного місцевого жителя прийшов на гостину 47-річний односельчанин.
Під час розпивання спиртних напоїв господар будинку дістав предмет, схожий на вибуховий пристрій-ручну гранату Ф-1, та почав демонструвати потерпілому. Під час цього відбувся вибух, в результаті чого гість отримав осколкові поранення, від яких помер на місці події, інформує сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
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Перебуваючи в шоковому стані, власник будинку відтягнув тіло загиблого на городню ділянку та прикрив тіло травою, після чого сам повідомив сільського голову про трагедію.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.
Крім того, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок). Триває досудове розслідування.