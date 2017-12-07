Відомий журналіст, уродженець Коломиї разом з сім’єю прикрасив обкладинку глянцю

Уродженець Коломиї, журналіст та ведучий програми “Свобода слова” на ICTV Вадим Карп’як разом з сім’єю прикрасив обкладинку журналу “Телегид”.

“Ведучий “Свободи слова” розповів, як троє його дітей пишуть листи святому Миколаю і як вони з дружиною Тетяною користуються цим святом у виховних цілях. Як уживаються чоловік-ведучий та дружина-продюсер. А ще Карп’як зізнався, що він фемініст та відмінно готує свинину”, – йдеться на сайті “Телегид”, передає “Дзеркало Коломиї“.

Довідка. Вадим Карп’як народився 27 січня 1977 року в Коломиї. Має другий юнацький розряд з авіамоделювання. З 16 років є членом Спілки української молоді. 1998-го закінчив бакалаврат у Києво-Могилянській академії за спеціальністю “теорія культури”, а 2001-го – магістерську програму з політології. В 1990-х працював у рекламній агенції та на “Радіо Столиці”. Був випусковим редактором програми “Сніданок з 1+1”, потім – “Ч/Б” на “ТВі”. Вів ефіри на каналі “112 Україна”.

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