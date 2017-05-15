Відомий вальс про Коломию щовихідних лунає над містом. ВІДЕО

І в дощ, і в спеку щовихідних з міської вежі Коломиї лунає мелодія відомого коломийського вальсу “Понад Прутом моя Коломия” (текст Михайла Хромея, музика – Дмитра Циганкова).

І так щовихідних і у святкові дні о 12:00 і 18:00, повідомляє прес-служба міськради.

У вихідні, що минули, цю композицію подарував коломиянам і гостям міста наш краянин Віталій Крив’юк.

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