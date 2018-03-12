Відомі освітяни-пенсіонери з Прикарпаття отримають стипендії з обласного бюджету. СПИСОК

22 працівники освіти Прикарпаття, що вийшли на пенсію, отримуватимуть стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.

Розпорядження про призначення стипендій підписали голови Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук та обласної ради Олександр Сич, пише КУРС.

Грошові стипендії протягом року освітяни отримуватимуть за вагомі досягнення у розвитку освіти та сумлінну працю.

Стипендійний фонд на 2018 рік склав 435 600 гривень. Стипендії за рішенням комісії з призначення щорічних стипендій голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в галузі освіти призначено:

Білусяку Івану Танасовичу – 1944 р. н., колишньому вчителю математики Манявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богородчанської районної ради;

Вівчаренко Ярославі Дмитрівні – 1944 р. н., колишньому методисту районного методичного кабінету відділу освіти Тисменицької районної державної адміністрації;

Візнюк Ярославі Євстахіївні – 1949 р. н., колишньому директору, вчителю хімії та біології Долинського навчально-виховного комплексу (ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ) Тлумацької районної ради;

Гайдаш Ларисі Миколаївні – 1964 р. н., колишньому вихователю групи продовженого дня Калуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Калуської міської ради;

Гриньовському Яремі Зеновійовичу – 1946 р. н., колишньому методисту районного методичного кабінету Коломийської районної державної адміністрації;

Губрій Ганні Іванівні – 1946 р. н., колишньому вчителю історії Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бурштинської міської ради;

Дідушку Івану Васильовичу – 1945 р. н., колишньому вчителю хімії та біології Красноїльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради;

Жиляк Надії Михайлівні – 1938 р. н., колишньому вчителю української мови та літератури Івано-Франківської спеціалізованої школи № 5;

Зіньковському Михайлу Михайловичу – 1947 р. н., колишньому директору Галицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Галицької районної ради;

Іваницькому Олексію Михайловичу – 1936 р. н., колишньому начальнику відділу народної освіти Івано-Франківського обласного виконавчого комітету;

Кіщук Наталії Михайлівні – 1937 р. н., колишньому інспектору шкіл та методисту методичного кабінету відділу освіти Косівської районної державної адміністрації;

Левицькому Роману Петровичу – 1933 р. н., колишньому директору Ясенської середньої школи Рожнятівської районної ради;

Михасюті Любові Василівні – 1945 р. н., колишньому вчителю хімії Коломийської гімназії ім. М. Грушевського Коломийської міської ради;

Петрині Марії Іванівні – 1944 р. н., колишньому заступнику директора з навчально-виховної роботи Студінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Калуської районної ради;

Поливкан Богдані Степанівні – 1935 р. н., колишньому вчителю української мови та літератури Снятинської гімназії імені В. Стефаника Снятинської районної ради;

Прокопик Ользі Григорівні – 1944 р. н., колишньому вчителю російської мови та зарубіжної літератури Рогатинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Рогатинської районної ради;

Смук Марії Петрівні – 1947 р. н., колишньому методисту районного методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації;

Фаринюку Володимиру Івановичу – 1938 р. н., колишньому вчителю історії Ворохтянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради;

Флякові Ігорю Леонідовичу – 1960 р. н., колишньому вчителю історії та правознавства Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21;

Юрковському Оресту Ярославовичу – 1951 р. н., колишньому заступнику начальника відділу освіти Городенківської районної державної адміністрації;

Яновському Ярославу Володимировичу – 1939 р. н., колишньому вчителю фізики Надвірнянського ліцею Надвірнянської районної ради;

Яціву Михайлу Михайловичу – 1938 р. н., колишньому директору Гузіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Болехівської міської ради.