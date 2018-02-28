Відомі деякі подробиці смерті 240-річного хлопця в Івано-Франківську

26 лютого, під час тренування в одному зі спортивних клубів Івано-Франківська помер 24-річний хлопець.

Як стало відомо WestNews з власних джерел, нещасний випадок трапився в мікрорайоні Пасічна. Хлопцю стало погано вже при виході з спортивного клубу.

Медики, які прибули на місце інциденту, не змогли врятувати чоловіка. Ймовірною причиною смерті хлопця міг стати обрив тромбу.

Наразі призначено судово-медичну експертизу для визначення точної причини смерті.

До слова, на Прикарпатті загинуло 5 людей, а ще 33 отримали травми від переохолодження.