Відома співачка з Прикарпаття вперше опублікувала фото з нареченим. ФОТО

Як повідомлялося, зіркова прикарпатка Міка Ньютон заручилася зі своїм бойфрендом.

Міка Ньютон у своєму акаунті в Інстаграм запостила ніжне фото з майбутнім чоловіком, пише ЛюксФМ.

31-річна співачка офіційно представила своїм фанатам нареченого-американця Кріса Сааведра. На знімку красуня чуттєво обіймає свого хлопця, а той дарує їй не менш чуттєвий поцілунок.

Окрім того, разом з ними на фотографії пухнастий друг сімейства – пес Моцарт.

Моцарт приніс серйозні новини для тебе! Я виходжу заміж, – підписала Міка, але жодних подробиць не повідомила. А табличка на шиї вірного друга повідомляє:

“Мої люди готові одружитися”.

Наразі співачка мешкає в Америці, куди перебралася в 2011 році. У Лос-Анджелесі вона активно розвиває свою акторську кар’єру: знімається в рекламі і кіно. Про майбутнього чоловіка виконавиці майже нічого невідомо. Але схоже, що вони колеги по роботі.