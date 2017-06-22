Відключення аналогового телебачення в Україні відстрочать на рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації схвалила проект постанови Кабінету міністрів про продовження використання технології аналогового ефірного телебачення до 2018 року.

Про це сказано в повідомленні на сайті НКРЗІ, пише ЕП.

Відзначається, що комісія погодила проект без зауважень.

“Запропоновані зміни стосуються питань продовження до 30 червня 2018 року використання радіотехнології “Аналогове телебачення в Україні”, – повідомили в НКРЗІ.

Нагадаємо, раніше планувалося, що використання аналогової технології телерадіомовлення в Україні буде зупинено 30 червня 2017 року.

До цього Нацтелерадіо пропонувало зупинити мовлення аналогового ТБ 31 грудня 2017 року. Однак НКРЗІ ця дата не влаштовувала через необхідність звільнити частоти першого цифрового дивіденду для впровадження 4G.

У Нацтелерадіо заявляли, що країна не готова до переходу на цифрове телебачення через неповне покриття і відсутність повного забезпечення малозабезпечених верств населення передавачами.

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