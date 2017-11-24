Відеоспостереження на робочому місці та гнучкий графік: українцям пропонують працювати за новими правилами. ВІДЕО

Українцям пропонують працювати за новими правилами. Низку змін внесли до нового законопроекту трудового кодексу України.
Серед нововведень: відеоспостереження на робочому місці, введення гнучкого робочого графіку, збільшення робочого часу до 12 годин на день та 48 – на тиждень, збільшення відпустки до 28 днів на рік, повідомляє ОТБ Галичина.
Також роботодавець зможе звільнити працівника за власною ініціативою і зможе перевести його до іншого роботодавця.
Наразі коментувати цей законопроект в обласному управлінні держпраці не можуть.
Кажуть, ще зарано говорити про остаточний варіант змін, оскільки їх ще не затвердили.
Натомість, розповідають про останнє нововведення минулого року.
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