Відділ комунальним майном у Коломиї відзвітував, які роботи виконав за майже чотири місяці

Відділ комунальним майном у Коломиї відзвітував, які роботи виконав за майже чотири...

Відділ управління комунальним майном Коломийської міськради опублікував довідку про виконані роботи з 1 березня по 23 червня цього року.

У 2017 році на потреби житлово-комунального господарства з бюджетів різного рівня виділено 57 мільйонів 679 тис. грн, в тому числі на благоустрій міста – 21 мільйон 15 тис. грн.

З них на ремонт дорожнього покриття та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху – 6 мільйонів 535 тисяч гривень; видатки з фонду розвитку – 28 мільйонів 930 тисяч грн, з фонду охорони навколишнього природного середовища – 7 мільйонів 734 тис. грн.

За період з 1 березня до 22 травня відділом управління комунальним майном (далі ВУКМ) разом з підрядним організаціями проведено ряд робіт з благоустрою міста.

Щоденно проводиться прибирання вулиць міста комунальним підприємством “Полігон екологія”, в якого на даний час нараховується 31 прибиральник.

Крім того, комунальним підприємством “Житлоінфоцентр” здійснюється прибирання прибудинкових територій біля будинків, які належать до комунальної власності. Після прибирання об’єктів благоустрою захоронено 171 м куб. побутових відходів.

На мережі дощової каналізації почищено 434 дощезбірників. Ліквідовано 27 стихійних сміттєзвалищ. Почищено 620 м/п русла р. Чорний потік.

Щоденно проводяться роботи з технічного обслуговування вуличного освітлення: заміна ламп, світильників, ліній електроживлення.

Встановлено 32 лічильники вуличного освітлення, які перепрограмовані на трьохтарифні.

Відновлено вул. освітлення мікрорайону “Канада” вулиці Новоміська, Наливайка, Топоровського, Павлюка, Чурай, Калнишевського, Дорошенка. Введено в експлуатацію щитову керування вуличного освітлення біля ТП-19 по вул. Косачівській. Приведено до належного технічного стану щитові вуличного освітлення.

Проводиться викошування трави на газонах, зрізка аварійних та фаутних дерев.

Влаштовано квітник на кільцевій розв’язці біля автостанції.

Здійснюється прибирання міських кладовищ на вул. Довбуша, Карпатській.

Утримується притулок для безпритульних тварин, в якому на даний час налічується 148 собак.

Також за кошти міського бюджету проводиться обслуговування 13 світлофорних об’єктів.

За кошти загального фонду міського бюджету проведені:

роботи з поточного ремонту асфальтобетонною сумішшю дорожнього покриття вулиць Драгоманова, Шевченка, Старий ринок, Котляревського, Майданського, Довбуша, Грушевського, Франка, Коцюбинського, Української площею 2821 м2 на суму 1 млн 287 тис. грн. ,

, ремонт доріг щебенем площею 6810 м2 на суму 335,9 тис.грн. ,

, поточний ремонт тротуарів асфальтобетонною сумішшю на вул. Шевченка, Українська площею 219 м2 на суму 50,5 тис.грн.

Встановлено три нові павільйони автобусних зупинок на вул. Криничній, бул. Лесі Українки, в мікрорайоні вул. Леонтовича. Вартість робіт становить 119 тис. грн.

У рамках програми “Безбар’єрна Коломия” на перехресті вулиць Мазепи – Шухевича встановлено обладнання для забезпечення мовного супроводу пішохідної фази світлофорного об’єкту, на що витрачено 32,9 тис.грн.

Встановлено 33 нові дорожні знаки на вул. Січових Стрільців, Старий Роник, Шевченка, Кринична, Лермонтова, Міцкевича на суму 68,2 тис.грн.

На міському озері на вул. Чехова зрізано 36 аварійних дерев, встановлено чотири нових лавки та посаджено дев’ять саджанців декоративних дерев. Вартість вказаних робіт на даний час становить 51,5 тис.грн.

Проведено роботи з благоустрою студентського скверу на пр. Чорновола на суму 199 тис. грн.

За рахунок коштів фонду розвитку міського бюджету проведено такі роботи:

– капітальний ремонт площадки біля будинку № 2 на пл. Привокзальній площею 532 м2 на суму 248,5 тис. грн;

– капітальний ремонт вул. Міцкевича площею 1125,5 м2 та тротуарів площею 984 м2 на загальну суму 641,9 + 142 тис. грн.