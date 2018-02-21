Від ускладнень кору померла 5-місячна дитина

Упродовж минулого тижня динаміка захворюваності на кір знову зросла.

Про це повідомляє Українська правда. Життя, пише Дзеркало Коломиї.

“Протягом минулого тижня (12-18 лютого) на кір захворіли 827 людей. Це більше, ніж попереднього тижня, однак ми сподіваємося, що пік захворюваності було подолано у січні і динаміка захворюваності на кір буде поступово зменшуватися”, – повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 20 лютого.

Упродовж 7 тижнів 2018 року на кір захворіли 5097 людей. 1693 дорослих та 3404 дитини.

За цей період до лікарень потрапили 3464 людини.

Віктор Ляшенко також повідомив про підтвердження ще одного летального випадку – від ускладнень спричинених кором померла 5-місячна дитина в Одеській області. Планову вакцинацію цій дитині мали зробити у 12 місяців, згідно з календарем щеплень.

З початку року від ускладнень через кір померло 6 осіб – 4 дітей і 2 дорослих. Троє дітей і одна доросла людина померли в Одеській області, 1 доросла людина – в Івано-Франківській області й дитина в Закарпатській області.

Івано-Франківська область лишається серед лідерів за захворюваністю на кір, там із початку року зафіксовано 1141 випадок. Далі йдуть Одеська, Закарпатська та Чернівецька області.

Найменша кількість захворювань на кір зареєстрована у Чернігівській області – один випадок. Цей госпіталізований хворий втік з лікарні 19 лютого.

Станом на 15 лютого 2018 року було провакциновано 75% дітей, які свого часу пропустили перший етап вакцинації.

Нагадаємо, упродовж 5-11 лютого на кір в Україні захворіли 798 осіб.

Раніше МОЗ попереджало про можливе зростання кількості хворих на кір у лютому-березні 2018 року.