Від сьогодні на Франківщині знову подорожчав хліб. ВІДЕО

Від сьогодні, 6 лютого, на Прикарпатті знову подорожчав хліб. Ціни за буханку зросли на 30 – 90 копійок, в залежності від виду продукції. А все тому, що підвищується собівартість усіх складових, насамперед – борошна.

Ще один фактор – підвищення ціни на електроенергію та газ для підприємств. Високою є й плата за землю, інформує канал 402.

Покупці кажуть: зростання цін аж ніяк не співвідносне з доходами населення. Особливо бідкаються літні люди. Адже мізерної пенсії не вистачає на найнеобхідніше.

Подорожчання хліба фахівці прогнозують і надалі. Причина – зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Тому невдовзі слід чекати наступного перерахунку.

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