Від початку року у Карпатах відновили 4 тисячі гектарів лісу

З початку 2017 року лісогосподарські підприємства, які входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, відновили ліс на площі 44,5 тис. га. До цієї площі відновлених лісів зараховано 13 тис. га природного поновлення.

Зокрема, на Поліссі проведено висівання та садіння лісу на площі 14,8 тис. га при плані 12,8 тис. га, у лісостепу – 10,6 тис. га при плані 9,6 тис. га, у степу – 1,9 тис. га при плані 1,7 тис. га, у Карпатах – 4,1 тис. га при плані 3,6 тис. га.

Окрім того, лісогосподарськими підприємствами було засаджено новими лісами 1,4 тис. га. При висіванні та садінні лісів використовувалися сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясень, граб, ялиця та інші, повідомляє прес-служба ОДА.

Лісогосподарські підприємства, які входять до сфери управління Держлісагентства, забезпечать своєчасне відновлення лісів на минулорічних зрубах. Лісокультурна кампанія продовжиться восени.

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