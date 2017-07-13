Від Антарктиди відколовся айсберг, розміром з чотири Лондони

В Антарктиці від шельфового льодовика Larsen C відколовся айсберг. Його маса становить приблизно 1 трильйон тонн.

Площа айсбергу становить 6 тисяч квадратних кілометрів і це один із найбільших айсбергів, пише24 канал з посиланням на Тhe Guardian.

За льодовиком вчені спостерігали вже десять років і знали, що він невдовзі відламається. Дослідники виявили розкол ще в 2010 році, збільшення якого прискорилося у 2016 році. Як повідомили науковці, остаточно він відокремився в проміжок між 10 і 12 липня.

Якщо айсберг “вирушить у плавання”, то невдовзі розтане. Однак на думку вчених, у такому випадку рівень Світового океану підніметься не більше, ніж на кілька міліметрів.

“Це дійсно велика подія з точки зору розмірів того льоду, який ми отримали. Але в світовому масштабі це як кубик льоду в джин з тоніком – коли він тане, він не змінює обсяг води в склянці занадто сильно”, – розповіла фахівець в області супутникових спостережень льодовиків Анна Хогг.

Однією із причин розколу льодовика є підмивання льоду відносно теплими водами Антарктичного моря та вплив теплого повітря, що є наслідком глобального потепління. Однак вчені наголошують, що руйнування не є прямим наслідком кліматичних змін, які викликала діяльність людини.

“У нас немає жодних доказів того, що ця подія пов’язана зі зміною клімату. І хоча загальне руйнування шельфового льодовика в південному напрямку на Антарктичному півострові вважається наслідком глобального потепління, ця тріщина зародилася давно й прогресувала десятками років, тож її причини радше природні”, — йдеться в заяві науковців на сайті Project MIDAS.