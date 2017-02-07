Ви мене зранку “харите”: на Франківщині водій маршрутки обматюкав пасажирів. ФОТО

У спільноті УТІЗ (без цензури) Svitlana Vorgul поскаржилася на водія івано-франківської маршрутки, який обматюкав пасажирів, повідомляє Галка.

“ГЕРОЙ ДНЯ!!! ВОДІЙ 35 МАРШРУТУ. 9.55 ранку. Під’їхавши на зупинку “Золота Нива”, він сказав, що у нього обід. На запитання, чому він нас не везе до “ВЕЛЕСу”, він почав кричати, що у нього це кінцева зупинка, і що ми його харимо зранку. Щоб ми виходили на…уй з автобуса і не за….й…ли його. Коли його почали фотографувати, він ще багато чого кричав (таке повторювати не буду), потім він вийшов з автобуса і ще довго кричав на вулиці, як його всі з…и. Після чого ми пересіли у 28 маршрут (великий автобус) і за одну зупинку знову оплачували за проїзд. Питання: яке він має право так хамити людям? Якщо він неадекватний, то хто його випустив на лінію. До речі, вчора було те ж саме з цим же водієм, тільки без матів”, – написала жінка.

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До слова, обслуговує цей маршрут перевізник “Корида-транс”.

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