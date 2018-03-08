Ветерани Прикарпаття завоювали 12 медалей

3-4 березня у столиці відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів. Члени збірної команди Франківщини завоювали дев’ять перших місць, два других і одне третє у різних видах програми.

У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів майже з усіх областей України, , інформує sport.if.ua.

Іван Файчак, здобув срібну нагороду в рейтингу атлетів з бігу на 60 метрів з бар’єрами з результатом 14.24 (віковий коефіцієнт 77,53) та бронзу зі стрибків у довжину 3.37 (віковий коефіцієнт 74,07).

Інші наші атлети ветерани івано-франківці, Василь Кричун, Володимир Василюк, а також Світлана Зволінська із Острині Тлумацького району та Тарас Помф’юк із Єзуполя Тисменицького району фінішували у призовій трійці у своїх вікових категоріях.

Обов’язки представника команди виконував Василь Кричун.