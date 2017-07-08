Велоперегони, волейбол та показ етнічного одягу: на Коломийщині пройде фестиваль “Подих літа”

16 липня у П’ядиках, в зоні відпочинку “Медова долина”, відбудеться фестиваль “Подих літа”.

У програмі: велоперегони, волейбол, показ старовинних та сучасних колекцій етнічного одягу та концертна програма.

Початок о 16:00 годині.