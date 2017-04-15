Великодні барви: як між собою різняться писанки різних районів Прикарпаття. ФОТО

Тримаєш у руках Великодню писанку, неначе тримаєш Всесвіт у мініатюрі. У розписаному яйці графічно означено найважливіші елементи світобудови. Означено не словами, бо слова кожний народ має свої власні, означено зрозумілими для усіх знаками – колами, спіралями, різної модифікації хрестами, геометричними фігурами, рослинним орнаментом, позначеннями головних елементів – землі, сонця, води, неба, навіть потойбіччя. Кожен колір несе настрій.

Барвники колись виготовляли з пелюсток квітів, деревної кори, листя, коріння. Тепер в основному використовують анілінові фарби.

Яйця свійської птиці фарбували задовго до нашої ери. Чому малюнки накладали саме на яйця, а не, скажімо, на камінь? Бо Всесвіт, за уявленнями наших пращурів, виник з яйця. Християнство внесло в малюнок свої елементи, пов’язані з воскресінням Спасителя. З року в рік узори списували зі старих писанок, нічого не вигадуючи. Нині писанкарі іноді модифікують традиційні розписи. Часом доречно і вдало, часом не зовсім.

Найвідомішим осередком писанкарства є село Космач. Сьогодні там зареєстровано понад сто народних майстрів писанкового розпису.

В космацькій орнаментиці домінують дрібні геометричні мотиви. Мініатюрний розпис на космацьких писанках з жодним іншим не сплутаєш. Космацьку писанку можна розпізнати і за жовтогарячою кольоровою гамою.

Щодо Покуття, то тут писанки розписують нескладним рослинно-геометричним орнаментом на темно-червоному або коричневому фоні, дотримуючись автентичних для регіону композицій. Снятинщина, Городенківщина славляться своїми писанками.

На Коломийщині розписують писанки в селах Воскресинці, Королівка, Ковалівка, Мишин та й у самому місті.

Унікальним вмінням гармонійно поєднувати холодні кольори на чорному тлі, надаючи їм мажорного звучання, відзначаються майстри з села Чорний Потік на Надвірнянщині.

Щороку у п’ятницю перед Вербною неділею ярмарок писанок відкривається у Заболотові. Чимало самобутніх писанкарів з довколишніх сіл виставляють там свій святочний крам. А в Космачі писанкова виставка-продаж відбувається щопонеділка, особливо розмаїта – перед Великоднем.

Іноді майстри потурають не завжди добрим смакам обивателя, занадто розцяцьковуючи писанку і вияскравлюючи, “аби блищала”, однак трапляються справді майстерно виконані вироби без зайвого декору. Треба тільки вміти розрізняти.

Іван ДЖИНДЖУРА