Вчора на Івано-Франківщині горіло кафе. ФОТО

8 лютого о 17:06 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні одного із кафе по вулиці Незалежності в обласному центрі.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в приміщенні кухні кафе, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Силами вогнеборців пожежу площею 3 метри квадратні о 17:14 локалізували, а о 17:19 – ліквідували.



До гасіння пожежі залучались 10 осіб особового складу та 3 одиниці техніки 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Івано-Франківськ.



Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.