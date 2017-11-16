Вчитель року 2016 виїхала з України на заробітки

Вчителька року з Берегово виїхала за кордон працювати доглядальницею.

Віолетта Македон, яка стала вчителем 2016 року, вирішила поїхати працювати в Лондон, пише “Мукачево.нет”.

Там, за словами педагога, вона зможе себе краще реалізувати. За словами молодої вчительки умови праці в Україні нестерпні. Праця не цінується, розвитку немає ніякого, а перспективи для вчителів дуже туманні як власне і для самої країни.

Віолетта говорить, що в Лондоні їй за день платять стільки, скільки в Україні виходило за місяць.

Молода вчителька не планує повертатися в “таку Україну”. “Можливо з часом так, але не зараз”, – пише видання. Щодо лондонського життя, то зупинилася в одній тамтешній сім’ї, яка займається фотобізнесом.

Вчительці року доручили доглядати за дідусем по імені Боб, з яким вона гуляє, відвідує музеї, театри, парки, інші знакові місця Лондона тощо. Сім’я неабияк задоволена, що вісімдесятирічним дідусем займається така шановна молода жінка-українка, яка досконало знає англійську.