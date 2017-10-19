Вчений пояснив, чому не варто поступатися старшим місцем у транспорті

Професор Оксфордського університету сер Муйр Грей не вважає правильним твердження, що треба поступатися місцем у громадському транспорті людям старшого віку.

Вчений також працює клінічним консультантом організації громадського здоров’я Public Health England, і наголошує, що старшим людям треба більше рухатися, намагатися бути активними, пише “24” з посиланням на The Independent.

За словами Грея, людям пенсійного віку варто ходити як мінімум 10 хвилин щодня, а також підніматися не ліфтом, сходами.

Нам слід з віком ставати активнішими. Тому подумайте двічі перш ніж поступатися місцем в автобусі людині старшого віку. Постояти кілька зупинок – дуже хороша фізична вправа,

– каже професор.

Як вказують спеціалісти у звіті для медичного видання The British Medical Journal, регулярними фізичними вправами люди пенсійного віку здатні підтримувати стан свого здоров’я і почуватися як мінімум на 10 років молодшими.

Крім того, дослідження показали, що активність у старшому віці зменшує ймовірність розвитку до деменції.

“Відвідини спортивних клубів, прогулянки, садівництво покращують самопочуття людей у старшому віці та мають тривалі позитивні наслідки”, – сказано у у звіті.