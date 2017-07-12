Вченим вдалося розшифрувати міміку котів

Завдяки новому експерименту, вчені зі США нарешті змогли співвіднести міміку кішок з їхньою поведінкою. Цікаво, що їм допоміг аналіз положення тіла та звуки, які видавали коти.

У дослідженні брало участь 29 кішок з притулку для тварин. Для цього експерименту була розроблена спеціальна програма під назвою CatFACS, яка займається розкодуванням лицьових дій, для виявлення найдрібніших змін на мордочці кішки при взаємодії з людиною.

Згідно з цим аналізом, міміка кішок в основному представлена в трьох станах: розслаблення, страх і розчарування.

Такі емоції, як щастя або печаль, не були зауважені за цими пухнастими створіннями, повідомляє Максимум.

Повільне моргання або напіввідкриті очі вказують на ліниву байдужість чотирилапого. Натомість широко розплющені очі, що не мигають говорять про відчуття страху.

Шипіння та облизування носа вказують на розчарування, яке в кішок є синонімом злості. До цих же маркерів належать притиснуті вуха та нявкання з широким відкриванням рота.

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