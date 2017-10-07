Вчені винайшли “суперклей” для ран

Австралійські дослідники розробили новий засіб, подібний до суперклею, який може бути нанесено на рани для їх закриття протягом кількох секунд.

Це може неабияк полегшити роботу парамедиків під час воєнних дій та на місці автомобільних аварій, повідомляє Укрінформ з посиланням на телекомпанію АВС.

“Ви можете просто нанести засіб у вигляді гелю на рану і під дією світла її буде запечатано впродовж лічених секунд”, – розповів професор біохімії Сіднейського університету Ентоні Вайс.

За його словами, гель працює як звичайний герметик, який зазвичай використовується для плитки, але виготовлений з натурального еластичного білка.

Дослідники кажуть, що гель може замінити традиційні скоби або шви, а також він може бути набагато ефективнішим і зручнішим для обробки внутрішніх ран, які часто є важкодоступними для традиційних засобів.

Вони кажуть, що його природні еластичні властивості також роблять його ідеальним для ран у тканині, яка постійно розширюється та скорочується, як серце, легені та артерії.

Герметик залишається стабільним протягом тривалого періоду, впродовж якого поранених може бути транспортовано до місця надання кваліфікованої лікарської допомоги. Пізніше засіб деградує без будь-яких ознак токсичності. На думку вчених, речовина відповідає вимогам універсального та ефективного хірургічного герметика.

Наразі Університет Сіднея співпрацює з Гарвардським та Північно-східним університетами в США з метою виготовлення прототипу гелю та сподівається на прогрес у випробуваннях.