Вчені розповіли, як заварити справді міцну каву

Щоб у каві було якнайбільше кофеїну, її треба заварювати холодним способом.

Про це розповіли хіміки з Університету Томаса Джефферсона в США, пише Експрес з посиланням на Scientific Reports.

Експерти дослідили чотири види кави і порівняли напої, які отримали за допомогою традиційного заварювання окропом та холодним способом (приготування займає від 10 годин до доби при воді кімнатної температури).

Під час експерименту використали зерна середнього і темного обсмаження, грубого і середнього помелу. Вчені порівняли хімічний склад напоїв і прийшли до висновку, що при холодному заварюванні кави, наприклад, темного обсмаження і грубого помелу, виділяється тисяча міліграмів кофеїну на літр напою.

А під час використання окропу концентрація кофеїну не перевищує 800 міліграмів. Також хіміки встановили, що концентрація кофеїну досягає цих показників уже після 6-7 годин холодного заварювання.

Як заварювати каву холодним способом

Аби приготувати каву холодним способом, візьміть 170 г кави крупного помелу, невеликий шматочок повсті, два великі кавові фільтри, дволітрову пластикову пляшка, нитки та ножиці, пише lifehacker.

Спершу обріжте дно пляшки і, перевернувши її шийкою вниз, ставите у скляну банку. Банка виконає роль підставки. Складіть шматочок повсті і зверніть його так, аби ним можна було заткнути, як пробкою, шийку пляшки. Помелену каву висипте в фільтри і зав’яжіть ниткою, як мішечок. Шийку пляшки закрийте кришкою, переверніть її, заповнюючи приблизно шістьма чашками чистої, холодної води і опускаєте туди фільтр з кавою.

Така кава настоюється протягом 12-24 годин в темному і прохолодному місці.