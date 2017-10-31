Вчені пояснили, як сформувати в собі нову звичку

Хочете сформувати в собі нову звичку? Практикуйте її зранку, рекомендують науковці.

Результати дослідження, опублікованого у журналі Health Psychology, показують, що люди, які практикували бажану звичку зранку, швидше її засвоювали, ніж ті, хто намагався сформувати це ввечері, пише УП.Життя.

Вчені кажуть, що причиною може бути гормон стресу кортизол. Як правило, зранку його рівень найвищий.

Кортизол відіграє значну роль у навчанні і пам’яті, особливо у формуванні нових звичок.

Попередні дослідження показали, що під час стресових ситуацій чи штучному введенні кортизолу – людина швидше засвоює нову поведінку.

Нове дослідження припускає, що природні підйоми та падіння кортизолу також можуть вплинути на те, наскільки успішно люди засвоюють нову поведінку.

Науковці стежили за 48 студентами впродовж 90 днів. Впродовж цього часу студенти намагались засвоїти нову звичку – розтягування, щоб попередити біль у спині.

Половині учасників сказали щоранку робити 15-секундні згинання стегон одразу після того, як вони прокинуться.

Іншій половині сказали робити це щоночі перед сном.

Щодня вони відповідали на запитання спеціального мобільного додатку: чи вони розтягувались і скільки часу думали перед тим, як зробити вправу.

Науковці щомісяця брали в учасників дослідження зразки слини, перевіряючи рівні кортизолу.

З часом обидві групи стали більше пам’ятати про те, що треба зробити вправу.

Втім, за прогнозами вчених, ранкова група довела б звичку до автоматизму на 105-й день, тоді як вечірня – на 154-й.

Причин може бути декілька. Одна з них – зранку рівень кортизолу найвищий.

Адже коли вчені штучно зрівняли рівень кортизолу, коли він був однаковим і зранку, і ввечері – різниця у формуванні звички зникла.

Втім, за словами одного з авторів дослідження, Маріона Фурнієр, у деяких людей рівень кортизолу може бути найвищим не зранку, а в іншу пору доби.

Усі учасники дослідження були здоровими некурцями без зайвої ваги, вони не користувалися гормональними контрацептивами. А усі ці фактори можуть впливати на рівень кортизолу.

Вплив також має середовище і здатність людини долати стрес.

За словами науковців, нову звичку слід формувати зранку, а не ввечері. Важливо повторювати її в один і той же час щодня.