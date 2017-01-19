Вчені навчились визначати рівень інтелекту за аватаркою в соцмережі

Вчені розробили алгоритм визначення IQ користувача Facebook за фотографією його профілю.
Як пише vedomosti-ua.com з посиланням на Digital Trends, враховується вираз обличчя користувача, його поза, одяг, присутність інших людей на аватарці.
Дослідженням займалися учені з Кембриджського університету. В експерименті взяли участь понад 1 тис. користувачів Facebook, заздалегідь вони пройшли тест на IQ.
З’ясувалося, що часто люди невірно асоціюють деталі фотографії з інтелектуальним рівнем людини.
У результаті учені навчили алгоритм вгадувати інтелект людини за аватаркою. Творці алгоритму сподіваються, що експеримент допоможе людям краще презентувати себе онлайн.
Тож, вважають вчені, на ідеальному фото, яке корелює з високим рівнем IQ, має бути одна людина, причому її обличчя повинно бути в фокусі, а фон повинен бути лаконічним і без зайвих деталей.
Крім того, у користувачів Facebook з високим IQ на фотографіях частіше є зелений колір і рідше – рожевий, фіолетовий і червоний.
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