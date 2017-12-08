Вбивство через необережність: на Франківщині судять підприємця, з вини якого загинув молодий хлопець

Вбивство через необережність: на Франківщині судять підприємця, з вини якого загинув молодий...

Яремчанський відділ Надвірнянської прокуратури здійснює процесуальне керівництво за фактом смертельного випадку на атракціоні.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, юнак загинув на очах батьків і коханої дівчини, впавши з канатно-тросової переправи, яку місцевий підприємець встановив без жодних дозволів.

Підприємець переконував, що атракціон витримує півтонни і на ньому катаються навіть діти, а також ним транспортують ліс. Син погодився, попросив дівчину зняти відео, як він лине над прірвою. А вийшло, що дівчина зняла загибель коханого.

Хлопець отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з переломом кісток склепіння черепа, крововиливами під м’яку мозкову оболонку та в речовину головного мозку, яка ускладнилася набряком та стисненням речовини головного мозку, що спричинило його смерть.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (“Вбивство через необережність”) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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