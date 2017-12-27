Вакансія: Коломийській міськраді потрібен головний спеціаліст відділу програмного забезпечення

У міській раді є вакансія головного спеціаліста відділу програмного забезпечення.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Повна назва органу (відділу, управління): Департамент соціальної політики
Назва вакантної посади: Головний спеціаліст відділу програмного забезпечення
Інформація про конкурс:
ОГОЛОШЕНО КОНКУРС!
Вимоги до кандидатів:
на посаду головного спеціаліста відділу програмного забезпечення департаменту соціальної політики міської ради – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр. Стаж служби в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років, досконале володіння комп’ютером.
Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів міської ради документи:
– заяву про участь у конкурсі;
– заповнену особову картку державного службовця з додатками;
– дві фотокартки розміром 4×6;
– копії документів про освіту;
– копію документа, що посвідчує особу,
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м.Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №22, тел.5-04-58.
Документи приймаються до 09.01.2018р.
Примітки:
вільна з 01.12.2017р.