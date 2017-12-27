Вакансія: Коломийській міськраді потрібен головний спеціаліст відділу програмного забезпечення

У міській раді є вакансія головного спеціаліста відділу програмного забезпечення.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Повна назва органу (відділу, управління): Департамент соціальної політики

Назва вакантної посади: Головний спеціаліст відділу програмного забезпечення

Інформація про конкурс:

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС!

Вимоги до кандидатів:

на посаду головного спеціаліста відділу програмного забезпечення департаменту соціальної політики міської ради – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр. Стаж служби в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років, досконале володіння комп’ютером.

Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів міської ради документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– заповнену особову картку державного службовця з додатками;

– дві фотокартки розміром 4×6;

– копії документів про освіту;

– копію документа, що посвідчує особу,

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м.Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №22, тел.5-04-58.

Документи приймаються до 09.01.2018р.

Примітки:

вільна з 01.12.2017р.