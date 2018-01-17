В Уряді готуються підвищити ціну газу для населення

Кабмін планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

Відповідний проект постанови підготовлений Міністерством енергетики та вугільної промисловості, пише Економічна правда.

Згідно з документом, з 1 квітня пропонується повністю відійти від принципу визначення ціни газу для населення і перегляду її кожні 6 місяців в залежності від ціни імпортного паритету.

Спеціальні зобов’язання на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу будуть покладатися на період 2018-2021 років.

Ціна газу буде визначатися на рік – з 1 квітня 2018 року по 1 квітня 2019 року і так далі.

Вона буде формуватися як середньоарифметична ціна імпортного газу на німецькому газовому хабі (NCG) без урахування вартості транзиту до кордону України (Hub).