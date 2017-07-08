В Україну заходить найбільший віртуальний мобільний оператор

Найбільший у світі віртуальний оператор мобільного зв’язку (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile зареєстрував в Україні юридичну особу, що представляє його інтереси.

Так, 4 липня, Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації внесла в телеком-реєстр компанію Лайкамобайл Україна, пише liga.net.

Відзначається, що компанія збирається надавати послуги на всій території країни.

У доменних іменах lycamobile.ua і lycamobile.com.ua вже налаштована переадресація на голландський сайт групи.

Крім того, у відомостях про реєстрацію української юридичної особи зазначено, що, крім телеком-послуг, компанія також має намір надавати фінансові послуги.

LycaMobile (Великобританія, оборот €1,6 млрд в 2015 році) – це повноцінний віртуальний оператор з усіма необхідними IT-системами для надання телеком-послуг. Бізнес таких компаній полягає в тому, що вони орендують у мобільних операторів інфраструктуру і продають на її базі сервіси для кінцевих клієнтів (наприклад, на таких умовах Lyca вже більше п’яти років співпрацює з британською O2). Компанія працює в 22 країнах і обслуговує понад 15 млн абонентів. Нещодавно стало відомо, що LycaMobile подала заявку на телеком-ліцензію в Індії. Lyca Group крім телеком-бізнесу розвиває також такі напрями, як банківський бізнес та туристичні послуги (Lyca Fly).

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