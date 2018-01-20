В Україну йдуть сніг і морози: синоптик розказала про зміну погоди

20 січня, на Івана, нарешті циклони поступово втихомиряться і в Україні запанує зима.

Про зміну погоди розповіла синоптик Наталка Діденко, інформує Курс.

На дорогах практично скрізь ожеледиця або каша із снігу та льоду. Тому ногам та колесам – особлива увага! На заході, зазначає синоптик, може трохи попідсипати, засніжити на вихідних, але несуттєво.

Але саме з Івана в Україні, потихеньку-помаленьку і, як ще кажуть в Алжирі – це означення спокійного, але неухильного процесу, – дУга-дУга (тобто, якраз помаленьку) почне знижуватися температура повітря.

Вже найближчої ночі оці недоречні плюси серед січня перетворяться у -2-7 градусів, завтра вдень ще буде таке собі, від 3 морозу до 2 тепла.