В Україну можуть зайти ще два лоукости

Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається на прихід до України ще двох лоукост-авіакомпаній.

Про це він повідомив в ефірі каналу “Голос Америки”.

“Переговори з компанією Ryanair тривали майже рік. Вони завершилися успішно, і я дуже радий, що цього року вони полетять з та в Україну. Я сподіваюся, що успішно завершаться переговори з іншими двома лоукост-перевізниками, і вони цього року заявлять про свою готовність літати з України”, – сказав Омелян.

Також міністр зазначив, що в Європу понад 70% українських громадян подорожують автомобільним транспортом, пише “Європейська правда”.

“Більше 70% українських громадян подорожують автомобільним транспортом в Європу. Вартість такої поїздки в середньому 100 євро. Якщо ми говоримо про лоукости, то політ до Європи становитиме 20-40 євро”, – сказав Омелян.