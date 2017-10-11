В Україні з’явиться ще одне професійне свято

Щороку 19 червня в Україні відзначатимуть нове професійне свято – День фермера.

Відповідний проект указу президента сьогодні, 11 жовтня, схвалили на засіданні уряду, пише ТСН.

“Після підписання, указ президента набуде чинності з дня його опублікування”, – зазначили в прес-службі Мінагрополітики.

Коли це станеться, невідомо. Щоправда, до самого свята – ще вісім місяців.

Нагадаємо, в Україні є ще одне “аграрне” свято – День працівників сільського господарства. Від 1993-го його відзначають щороку в третю недiлю листопада.