В Україні знайшли велике родовище золота

У Рахівському районі Закарпатської області виявили велике родовище золоторудних покладів.

Про це йдеться у прес-релізі Держслужби геології і надр, пише Економічна правда.

За попередніми оцінками, родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни.

“Ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудовиявленнях Рахівського рудного району, спрямованих на підготовку об’єктів для залучення інвестицій і переведення їх в ранг золоторудних родовищ”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нині єдине діюче в Україні родовище з видобутку золота – Мужіївське.

На сьогоднішній день там знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті – майже 3,8 мільярда доларів.

Також на території родовища розташоване сховище відпрацьованої породи. У цьому сховищі вже є 1 тонна видобутого золота і 4,5 тонни срібла. Якщо перевести це на гроші, мова йде про 32 мільйони доларів і 3 мільйони доларів відповідно.