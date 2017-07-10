В Україні запустили проект віртуальних відвідин суду

В Україні розпочато масштабну відеофіксацію судових справ за допомогою технології віртуальної реальності VR 360, що дозволяє одночасну зйомку і перегляд відео судового процесу у вимірі 360 градусів, тобто з усіх можливих кутів та ракурсів навколо камери.

Такий перегляд дає можливість опинитися в залі cуду, повідомляється на сайті проекту.

“За допомогою революційної технології здійснюється одночасний запис всього простору, який оточує відеокамеру, та досягається ефект присутності оглядача у залі судових засідань.

Таке відео можна переглядати вже сьогодні на будь-якому професійному комп’ютері або смартфонах через відвідування YouTube каналу Відкритий суд.

Переглядаючи таке відео на Youtube, передплатники проекту “Відкритий суд” зможуть опинитися “в залі судових засідань” та самостійно стежити за всім, що відбувається в ході розгляду справи, просто нахиляючи свій смартфон у різні боки, або ж перетягуючи площину екрану на комп’ютері”, – ідеться в повідомленні.

Ініціатива впроваджується Проектом “Відкритий суд”, який з початку 2015 року здійснив відеофіксацію понад 5 тисяч судових справ у всіх областях України з метою забезпечення транспарентності правосуддя, утвердження високих стандартів судового процесу та посилення гарантій дотримання процесуальних прав учасників судових справ.

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