В Україні заборонили слово ”інвалід”

Президент Петро Порошенко підписав закон №2249-VII, згідно з яким із законодавства вилучається термін “інвалід” і впроваджується термін “особа з інвалідністю”.

Про це він написав у Twitter, повідомляє УП.

“Запроваджуючи у вжиток термін “особа з інвалідністю”, ми перш за все, робимо акцент на людині, а не на її інвалідності”, – написав Президент.

Депутати Верховної Ради 19 грудня підтримали законопроект, згідно з яким, у 44 законах слова “інвалід”, “особа з обмеженими фізичними можливостями”, “інвалід війни” та “дитина-інвалід” у всіх відмінках і числах замінять словами “особа з інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни” та “дитина з інвалідністю”.

Посвідчення, які видавались раніше людям з інвалідністю, залишаються дійсними.

У вересні 2016 року Верховна Рада офіційно замінила слово “інвалід” у Конвенції про права інвалідів, ратифікованій у 2009 році, поняттям “особа з інвалідністю“.

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