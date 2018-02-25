В Україні заборонили незареєстровану партію вакцини від кору

В Україні заборонили партію вакцини від кору, паротиту та краснухи “Пріорикс”. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Держлікслужби, пише ZN,UA.

В документі йдеться, що партія вакцини “заборонена на підставі встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу”. Однак, за даними Міністерства охорони здоров’я України, виробник вакцини – італійська “Фідія Фармацеутици С. п. а.”, а упаковкою і випусковим контролем якості займається російська ТОВ “Сміт Кляйн Бічем-Біомед”.

МОЗ доручив реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення. Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. За його невиконання передбачена відповідальність.

Раніше в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун озвучила терміни, коли в Україну мають завезти закуплені міжнародними організаціями вакцини КПК.

13 лютого в міністерстві охорони здоров’я заявили, що вперше з початку спалаху кору в Україні кількість випадків захворювань пішла на спад. Кількість таких хворих зменшилася на 14%.

Зазначимо, що в Одеській області виявили агресивний генотип вірусу кору B3 (Kabul), який провокує ускладнення та високий рівень захворюваності серед населення.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила про те, що кір до України прийшов з Євросоюзу, а саме з Румунії, де також є проблеми з вакцинацією.

Читайте також: У Коломиї немає вакцини проти кору. ВІДЕО