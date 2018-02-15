В Україні від грипу та риновірусної інфекції померло двоє дітей, – МОЗ

Упродовж 5-11 лютого епідемічний поріг перевищений у 5 областях. МОЗ України закликає не займатись самолікуванням, а лікарів – уникати надмірного призначення ліків та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРЗ, особливо – у дітей.
Про це йдеться на сайті МОЗ, пише Дзеркало Коломиї.
ТИЖДЕНЬ 6/2018 (5-11 ЛЮТОГО 2018):
- Епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%. Поріг перевищено в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях.
- На грип та ГРВІ захворіло 258 036 людей, із них 70% – діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.
- Досліджено 272 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 101 випадку визначено РНК вірусу грипу типу В, в 4 випадках – грипу типу А.
- Від грипу та риновірусної інфекції померло двоє дітей.
- З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 081 людина.
Детальніше в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.
ГРИП ТА ГРЗ: СИМПТОМИ, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА
Найчастіше грип супроводжується різким підвищенням температури тіла (більше 38 °С), головним болем, болем у м’язах і у горлі, кашлем, нежиттю. Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Теплові процедури, фітотерапія, вітаміни, інтерферони, гомеопатичні препарати, антибіотики для профілактики – це ті методи, ефективність яких НЕ доведена. Від грипу також не захистять так звані народні засоби – вітамін С, часник чи чай з малини – це всього лише міфи.
Не займайтесь самолікуванням – зверніться до свого лікаря. А якщо з’явились небезпечні ознаки – телефонуйте 103. Вам негайно потрібна медична допомога, якщо у вас:
- задишка,
- висипи на шкірі,
- кровохаркання,
- синюшний відтінок шкіри,
- блювання та пронос,
- біль в грудях,
- зниження тиску,
- сповільнений пульс,
- аритмія,
- порушення свідомості,
- судоми.
До та впродовж епідемічного періоду поширення грипу та ГРЗ (жовтень-березень) Міністерство охорони здоров’я України наполягає на проведенні профілактичних заходів, спрямованих на попередження поширення інфекції. Найбільш ефективним з них є проведення профілактичних щеплень. Щеплення дадуть захист від трьох основних штамів вірусу, які циркулюють цього сезону, включно з підтипом H1N1, який називають “свинячим грипом”. Згідно з оцінками експертів, цей підтип буде одним із найбільш поширених протягом сезону грипу цього року.Навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовані сезонні спалахи грипу, щеплення варто зробити. Всупереч поширеним міфам про вакцинацію від грипу, вакцинватись варто і дітям (від 6 місяців), і вагітним жінкам.
Щоби вберегти своє здоров’я, уникайте близьких контактів з хворими, мийте руки і старайтесь не торкатися обличчя. Якщо ви захворіли, то не виходьте з дому до одужання без крайньої потреби, прикривайте ніс та рот при чиханні чи кашлі і регулярно провітрюйте приміщення.