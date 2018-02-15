В Україні від грипу та риновірусної інфекції померло двоє дітей, – МОЗ

Епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%. Поріг перевищено в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях.

На грип та ГРВІ захворіло 258 036 людей, із них 70% – діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

Досліджено 272 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 101 випадку визначено РНК вірусу грипу типу В, в 4 випадках – грипу типу А.

Від грипу та риновірусної інфекції померло двоє дітей.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 081 людина.

Детальніше в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

ГРИП ТА ГРЗ: СИМПТОМИ, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

Найчастіше грип супроводжується різким підвищенням температури тіла (більше 38 °С), головним болем, болем у м’язах і у горлі, кашлем, нежиттю. Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Теплові процедури, фітотерапія, вітаміни, інтерферони, гомеопатичні препарати, антибіотики для профілактики – це ті методи, ефективність яких НЕ доведена. Від грипу також не захистять так звані народні засоби – вітамін С, часник чи чай з малини – це всього лише міфи.

Не займайтесь самолікуванням – зверніться до свого лікаря. А якщо з’явились небезпечні ознаки – телефонуйте 103. Вам негайно потрібна медична допомога, якщо у вас:

задишка,

висипи на шкірі,

кровохаркання,

синюшний відтінок шкіри,

блювання та пронос,

біль в грудях,

зниження тиску,

сповільнений пульс,

аритмія,

порушення свідомості,

судоми.

До та впродовж епідемічного періоду поширення грипу та ГРЗ (жовтень-березень) Міністерство охорони здоров’я України наполягає на проведенні профілактичних заходів, спрямованих на попередження поширення інфекції. Найбільш ефективним з них є проведення профілактичних щеплень. Щеплення дадуть захист від трьох основних штамів вірусу, які циркулюють цього сезону, включно з підтипом H1N1, який називають “свинячим грипом”. Згідно з оцінками експертів, цей підтип буде одним із найбільш поширених протягом сезону грипу цього року.Навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовані сезонні спалахи грипу, щеплення варто зробити. Всупереч поширеним міфам про вакцинацію від грипу, вакцинватись варто і дітям (від 6 місяців), і вагітним жінкам.

Щоби вберегти своє здоров’я, уникайте близьких контактів з хворими, мийте руки і старайтесь не торкатися обличчя. Якщо ви захворіли, то не виходьте з дому до одужання без крайньої потреби, прикривайте ніс та рот при чиханні чи кашлі і регулярно провітрюйте приміщення.